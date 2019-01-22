滷肉飯外交！前進德國國會飄香

2019-01-22 12:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕我駐慕尼黑辦事處人員近期受邀到德國國會餐敘，今天在外館臉書上分享過程。我駐館人員特別自製台灣美食滷肉飯便當，邀請議員辦公室一起享用，創意推動「滷肉飯外交」！

外交部近日積極經營新媒體，創意大爆發，我駐慕尼黑辦事處就因以台灣美食滷肉飯照片，作為臉書封面，參與蔡總統「勇敢自信、世界同行」標語串聯，引發熱烈迴響。

慕尼黑辦事處繼續推動「滷肉飯外交」，今天進一步分享駐館人員應邀到德國國會餐敘，特別自製滷肉飯便當，邀請議員辦公室主任及議員助理們品嚐台灣平民美食。慕尼黑辦事處在臉書上分享說，所準備的便當菜色很簡單，有滷肉、滷蛋及滷白菜，其他議員辦公室的同事聞香而來，一起享用台灣滷肉飯便當。

慕尼黑辦事處說，議員助理們也很關心台灣現況，尤其是中國最近宣布「不放棄對台灣動武」，德國可以提供什麼樣的協助？駐館人員回答說，台灣人民習慣民主自由的生活方式，無法接受專制統治，面對中國威脅，很感謝德國外交部長在國會接受答詢時表示不接受中國武力威脅台灣、呼籲歐盟對台「立場一致」。

德國外交部長馬斯16日在國會答詢時，針對中國國家主席習近平日前發表的對台談話表示，無法接受中國武力威脅台灣的作法，將向中方清楚表達立場。馬斯為近年對台灣議題發表立場層級最高的德國官員。

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