美前官員籲國會邀請小英演說 外交部：沒有相關規劃

2019-01-22 12:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前國防部官員包士可（Joseph Bosco）今日投書《國會山莊報》（The Hill），呼籲讓台灣總統蔡英文在美國國會發表演說。外交部今天對此表示，感謝美國友人的支持，但我方沒有相關規劃。

包士可在《國會山莊報》上回顧，中國近年對台灣的威脅增加，美國國會也通過「台灣旅行法」（TTA）鼓勵華盛頓和台北各層級官員進行訪問，並由美國總統川普簽署生效；年初川普也才簽訂「亞洲再保證倡議法」（ARIA），再次呼籲美台高層互訪。

包士可呼籲美國國會和川普政府，「現在應該執行TTA」，以結束台灣的外交孤立狀態及「台灣關係法」保障民主安全的目標，將美台關係提升到新水平，他說，美國國會應該要樹立榜樣，邀請蔡英文在聯邦會議上發言，彰顯蔡總統與台灣人民應得的尊嚴對待。

包士可指出，美國眾議院議長裴洛西作為女性議員，這屆參眾議院的女議員人數也創歷史新高，特別適合接待台灣第一位女總統、亞洲目前唯一女性元首，該活動需要與川普政府合作進行，因為需要由川普政府核發簽證，允許蔡英文訪問。

即使中國一定會對此感到憤怒，但他認為「美國是時候克服中國在台灣問題上長達數十年的不滿了」。

對於包士可的呼籲，外交部發言人李憲章今天回應說，外交部感謝美國友人的支持，但我方沒有相關規劃。

另外，美國防部亞太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver在20日出刊的日本「朝日新聞」專訪中，針對中國對台軍事威脅，回應強調「台灣人民對於自身前途，應擁有發言權，不該被強迫接受特定結果」，並重申美國對台的安全承諾。外交部今天也對此表示誠摯歡迎及感謝，外交部也將配合國安單位，密切關注印太區域情勢發展，與美國相關行政部門保持密切聯繫溝通，確保印太地區的長期和平穩定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/