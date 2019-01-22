年後雙北論壇柯侯會 侯友宜：以朋友的身分水乳交融

2019-01-22 12:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕行之有年的雙北論壇，初步敲定農曆春節後的2月23日舉行，這也是新北市長侯友宜上任後，首次與台北市長柯文哲會面，被視為「藍白合作」的象徵。侯友宜今天表示，雙北合作希望以朋友的身分水乳交融，用更開放的心胸接納對方。

侯友宜今天參加道路安全督導會議後受訪表示，雙北合作會議今年輪到新北市主辦，感謝柯市府團隊尊重新北市選擇開會的地點跟方式。他認為，雙北合作要以朋友的身分水乳交融，解決、面對問題，以更開放的心胸接納對方，給別人帶來方便，也是給自己一個機會，不管用什麼模式，大家都是緊密地結合在一起。

侯友宜表示，目前雙方的承辦單位還在選擇地點，初步選在北海岸舉行，因為柯文哲難得到新北市的郊區走走，新北市有山有海，與台北市不同，希望雙方用更快樂輕鬆、更深厚的友誼，好好面對問題。

媒體詢問，是否希望減少政治性？侯友宜回應，過去一直都以市政建設為主軸，也沒有談政治，雙北市應該針對交通、教育、環保等議題好好合作，這些都跟政治無關，希望為市民創造更多願景，解決問題。

侯友宜強調，雙北要急迫解決的問題很多，包括交通、觀光旅遊、環境及安全議題的合作，雙北是大台北地區最重要的中心，在衛生、警政方面，很多事情可以互相支援。

他說，只要站在對方的角度多想想，問題就可以解決，不要老是站在自己的立場想，問題永遠不會解決，他一定會替北市多想想。

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