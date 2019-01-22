林昶佐：爭取立委連任 時力北市盼提2至3席

2019-01-22 12:05

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕時代力量立委林昶佐今受訪表示，爭取台北市中正、萬華立委連任。他並表示，他身為時代力量台北市黨部主委，包括自己爭取連任在內，規劃在北市共提名2至3席立委候選人，並爭取友黨支持，對此，他已展開人選徵詢。

時代力量黨主席黃國昌21日宣布不競選下屆黨魁，林昶佐昨受訪對此表示，他並無參選黨主席的規劃。林昶佐今受訪說，爭取立委連任，是他這次不規劃選黨主席的主因，他也坦言，2020立委選舉「很有壓力」，藍軍也已開始起跑。

林昶佐說，以過去的經驗，台北有一半是艱困選區。時力希望提出亮眼的人選、有別於傳統選戰結構的候選人，並爭取友黨支持。他已展開人選徵詢，包括律師界、媒體界、醫界、電影圈的朋友。盼在台北市8個立委選區，包括自己爭取連任，共提名2至3席立委候選人，目標在台北拿下2至3席立委席次。

由於時力立委提名，將組成選舉小組進行人選推薦作業，並由決策委員會通過後才正式提名。林昶佐表示，北市人選徵詢底定後，他會強力向黨中央推薦這些人選。

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