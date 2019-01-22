被鄭文燦指「邊緣化」陳思宇暗批藉國家資源輔選立委

2019-01-22 11:42

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立委補選倒數，桃園市長鄭文燦昨陪同自家民進黨候選人何志偉掃街，直指「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇「明顯邊緣化」。陳思宇今則暗批藉國家資源輔選立委，「只為了幫一個立委去做符合黨的期待，這不是選民樂見」。

台北市士林大同區立委補選倒數5天，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今上午赴太平市場拜票，柯文哲母親何瑞英、父親柯承發也現身陪同。

談到鄭文燦直指「邊緣化」，陳思宇先是感謝針對中央暖冬補助，鄭文燦出面發聲，「再次感謝鄭市長，也謝謝他對我的肯定」；隨後她話鋒一轉，暗批對手政黨藉國家資源輔選立委，「不過如果從行政資源到國家資源，只為了幫一個立委去做符合黨的期待，這不是選民樂見，應該是更努力爭取選民認同」。

媒體詢問，柯文哲曾言陳思宇沒黨就靠自己，不過柯也是你的大咖？陳思宇說，每個人都是我大咖，每場活動志工義務陪我們掃街，他們都是我的大咖，隨後再提對手政黨藉國家資源，強調此舉並非選民樂見，反而應該一步一腳印，全心爭取選民認同。

由於民進黨議員高嘉瑜日前現身柯文哲餐會，引發外界聯想是否挺白色力量和陳思宇，鄭文燦解讀，選舉主角不是柯文哲，陳思宇已經比較邊緣化，挺白色力量，也不代表挺陳思宇。陳思宇回應，各方攻擊都受教，餐會上遇到高嘉瑜，對方認同白色力量，而自己就是第一個站出來實踐白色力量的柯家軍。

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