卓榮泰批帶職參選 陳炳甫：表示我真的做的好

2019-01-22 11:26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選國民黨候選人陳炳甫今上午於大同區車隊掃街，談到民進黨主席卓榮泰抨擊他是現任議員應該留在議會，陳回應，卓可能不太了解制度，其實這次他若立委選上，該議員職不用補選也不用遞補；曾經有個網民講，如果陳炳甫只有帶職參選可以批評，就表示他真的做的很好。

媒體追問目前選情告急最後有無殺手鐧催票？陳炳甫表示，選舉已到最後關鍵時刻，剩不到5天，還是希望所有的選民可以感受到過去3年中央政府的不夠用心，這一席絕對是最關鍵的一席，需要大家體認到這樣的狀況，進而幫助他進入立法院、最後幾天仍繼續走基層掃街，同時也在規畫選前一晚是否舉辦溫馨型態的催票活動。

談到若有5萬票可跳高雄愛河，陳炳甫笑說，如果能幫到高雄，他願意盡一點小力量，但現在先以勝選為目標。對於對手民進黨候選人何志偉昨指這是一件滑稽的事，陳也緩頰表示，昨晚有碰到何，何已經對此跟他道歉，而且兩個人都已經說過這次選舉不攻擊對方，所以沒有對此介意。

媒體詢問，提出勝選跳水的祭品文是否有助拉抬選情？陳炳甫回應，當然希望爭取到所有選民的認同，更希望選民支持是因為他過去的表現，跟未來想要做的事而得到選民認同。

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