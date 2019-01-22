不贊成柯嗆段宜康吞球 柯P媽：但段說過才會讓人家唸

2019-01-22 11:17

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲日前以「強盜說」比喻美中台三方關係，引發議論，民進黨立委段宜康也接連批柯，柯今早再回嗆段「先把曲棍球吞下去再發問」。柯文哲母親何瑞英則說，不贊成柯的回覆，但是因段曾說要吞球，「才會讓人家唸」，既然段「很愛罵就給他罵」，柯也是生氣話語遭曲解。

台北市士林大同區立委補選倒數5天，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇今上午赴太平市場拜票，柯文哲母親何瑞英、父親柯承發也現身陪同。

談到今天天氣相當寒冷還來替陳思宇掃街，是否因選情告急？何瑞英受訪對媒體表示，你們都把人家說成這樣，哪有告急，不是這樣，是「好要更好」。

何瑞英說，陳思宇人漂亮聰明，做事又認真打拚，當然就是選她，所以自己就趕快來幫忙，不知能否替她加分，但期許能夠如此，對陳的選情也有絕對信心，希望她順利當選為市民服務。

談到柯文哲今早要段宜康「先把曲棍球吞下去再發問」，何笑說，是以前段曾這樣說，「才會讓人家唸」，她也不贊成柯文哲這樣說，「他（指段）愛罵他就給他罵啦，他就很愛罵，這樣才不會吵架」。

何瑞英也說，柯文哲也是有點生氣，因話語被曲解，「人要做好人，說好話，說大家喜歡聽的話」。

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