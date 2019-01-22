中國製偽身分證竄台 內政部：民眾可用3招辨真偽

2019-01-22 11:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕官方及檢調單位近期察覺，目前在台流竄的中國製「偽身分證」幾可亂真，中國淘寶網甚至出現與我國身分證外觀雷同之防偽紙、變色油墨商品。內政部今日呼籲，民眾可用3招辨識真偽，若偽造或冒用身分證，造成公眾或他人損害，最重可處5年有期徒刑。

內政部提及，國民身分證有多項防偽設計可供辨識，第1招是「看一看」，透光觀察身分證是否有明暗層次分明的玉山、內政部部徽、台灣水印。

內政部指出，第2招為「轉一轉」，輕轉身分證，可以看到照片下方透明視覺變化裝置，有放射狀漸層變化台灣圖案；第3招「摸一摸」，用手指觸摸身分證正面之內政部印信圖案右側的「透明台灣外形輪廓圖案」，會有凸起感覺。

「偽證擬真程度極高，但仍可被辨識出來！」內政部強調，例如真品身分證透光觀察可看到微細光孔組成的「台灣圖案」，背面平視無穿孔痕跡，但偽證背面的台灣圖案，平視有明顯穿孔痕跡。

內政部舉例，真品身分證透光看時會有「台灣」米粒水印、對比鮮明的「內政部部徽」白水印及明顯層次分明玉山，但偽造身分證則無「台灣」米粒水印及「內政部部徽」白水印。

內政部提及，真品身分證透光檢查紙張的安全線，有枕木窗式效果、完整反白的「TAIWAN」字樣微小字之不透光安全線，但偽證透光檢查安全線無枕木式效果，且品質粗糙不完整。

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