蘇貞昌幽默宣布 臨櫃50萬元以下免嚴查今起實施

2019-01-22 10:57

〔記者李欣芳／台北報導〕銀行執行認識你的客戶（KYC）頻頻引發民怨，行政院長蘇貞昌17日表明未來民眾在銀行臨櫃辦理業務，只要是熟客，若未超過新台幣50萬元，不需提示身分證件供核對，免嚴查身分，蘇貞昌今天進一步在臉書上宣布，這項措施今天起實施，他幽默地說：「日常匯款更便利，行員不再裝作不認識你。平日不必吃枸杞，也能明目認得你。」

蘇貞昌上午在臉書說：「好消息，好消息，今天起，日常匯款更便利，行員不再裝作不認識你」。

他還說：「詐騙集團呀別欣喜，層層防護一樣擋著你呀，擋——著——你！」。

為了解金融機構執行洗錢防制及防詐騙作業引發的擾民爭議，蘇貞昌17日親赴合庫總行視察臨櫃交易情況。他說，這幾年不管他是在民間或上任以來，都接到許多民眾抱怨，防制洗錢變擾民，在銀行領一點錢，就算是熟客，也要一再被查問、一再填資料；蘇貞昌表示，銀行執行洗錢防制、防詐騙都做得很好，但若過猶不及，卻加重行員負擔，更造成民怨。

金管會當時則解釋，考量存款、提款、匯款是民眾經常辦理的交易，尤其年關將近，民眾對相關交易的需求會更高，且大部分交易都是正常的金融活動，銀行要盡可能做到有效而不增加麻煩，自今年1月1日起實施的「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，雖規定金融機構辦理3萬元以上、50萬元以下的國內現金匯款、3萬元以上國內轉帳匯款及無摺存款需落實KYC，但有除外條款，銀行執行上有過度僵化的疑慮。

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