高雄1124辦禿頭節 潘恆旭喊話：考慮邀「蘇光頭」

2019-01-22 10:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今表示會採納陳文茜建議、評估將11月24日訂為禿頭節，還會邀請做化療的癌友一起參加；高市觀光局長潘恆旭進一步喊話，屆時除邀請前台中市長胡志強外，如果蘇「光頭」願給高雄多一點錢、對高雄好一點，也會考慮邀請他。

資深媒體人陳文茜擔綱高雄二月觀光大使，她昨天造訪高雄後提出多個想法，其中一項與高雄市長韓國瑜的頭有關，建議制定禿頭節並舉辦相關活動。

高雄市長韓國瑜今公開呼應陳文茜的建議，並具體指出自己是11月24日當選，這天可訂為禿頭日，今年11月24日，可邀請全台灣所有禿頭來高雄，除了邀請全台禿頭同歡，也希望接受化療的病友能勇敢走出來，高雄會與病友站在一起。

高市觀光局長潘恆旭說明，初步構想是找尋一個與帽子有關的商圈舉辦禿頭節活動，屆時除了韓國瑜與自己，會邀請前台中市長胡志強。

潘恆旭還向同樣是禿頭的行政院長蘇貞昌喊話，如果蘇「光頭」願意給高雄多一點錢、對高雄更好一點，也會考慮邀請他參加禿頭節。

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