陳思宇爸臉書狂批 何志偉：不要浪費媒體候選人要有暖心

2019-01-22 10:52

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選民進黨候選人何志偉今上午在立委羅致政陪同下於華榮市場掃街，受到不少婆婆媽媽歡迎。但對手「柯家軍」候選人陳思宇父親無黨籍議員陳建銘，連2天臉書暗批何志偉美國籍、有桃園市長鄭文燦行政資源助選；何回應，期待不要浪費媒體資源，候選人應傾聽民意、要有堅定溫暖心。

何志偉上午受訪立刻秀出過去在馬祖當兵照片，坦言他美國出生，但一直對台灣有一份深厚情感，這裡是他的家，所以回台灣放棄美籍，也去馬祖當兵，那是他人生最重要也是最快樂時間，畢竟離開台灣10幾年，軍營有各式各樣的人來自各種家庭，讓他快速接地氣，當兵同袍現在也是朋友，前天還從桃園、基隆到他造勢晚會加油。

媒體追問放棄美籍過程，何志偉說，他已經選過兩屆議員，期待不要再浪費媒體資源，候選人應該做好的事情是傾聽民意，好好把基層民意帶進去國會表達。媒體追問會不會覺得對手陣營奧步？他則說，候選人一定要有堅定的心、溫暖的心，相關議題他已回應過了。

對於陳建銘臉書1天發1文，是否是對手陣營烏賊戰？何志偉則說，這是美麗且非常自由的民主國家，歡迎大家多多貼臉書幫他加油，各式各樣的言論，他會放心理牢記好好聆聽進去。

對於陳建銘也暗批鄭文燦昨天為何志偉站台，是行政資源打選戰？何回應，很感恩感謝每一個願意幫他說好話、給建議的人，但他無法回應此事；他也很感謝交出亮眼成績單的縣市長，不斷給他一些建議，其實鄭文燦是非常優秀的市長、交出成績單、也是有產業思維，跟他的競選主軸剛剛好重疊，他們拚經濟顧好生活。

由於陳思宇日前數度至華榮市場掃街，還找台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩開直播，如今何志偉到場想拚人氣？何表示，「今天我有會長、總幹事、羅致政委員超級接地氣，我們都一步一腳印勤走基層，是匯聚民意的平台」；他之前掃市場，後來竟發現口袋有番薯、麻糬等食物，這些都是感動溫暖他可堅持下去的力量。

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