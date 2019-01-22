山手線交鋒 盧秀燕：相信林佳龍部長會在任內實現計畫

2019-01-22 10:33

〔記者張菁雅／台中報導〕大台中山手線經費是否由中央全額補助，引起交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕隔空交戰，盧秀燕今日表示，山手線計畫是交通部長林佳龍擔任台中市長時提出的，「林市長」4年任內無法興建，應該是為經費所苦，希望他能在交通部長任內實現，全額補助大台中山手線。

盧秀燕希望中央全額補助大台中山手線經費，林佳龍則請市府提出新計畫，並強調，「自己是台灣的交通部長，不只是為了特定地方縣市的主張」。

對此，盧秀燕表示， 山手線計畫是交通部長林佳龍擔任台中市長時所提的，相信做得蠻不錯的，對台中市建設有益，尤其市府很高興的是，林前市長去當交通部長，相信他一定能夠在他自己的位置上，實現他的理念，全額補助台中的山手線。

盧秀燕指出，她今天看到一篇讀者投書，提到按照「鐵路法」，鐵路是中央的財產，所以全台灣的鐵路應該由中央興建。過去「林市長」在4年任內一直沒有辦法把山手線蓋起來，應該也是為經費所苦，既然他現在高陞當交通部長，相信他一定會在任內實現計畫，全額補助台中市，讓山手線早日興建。

她也強調，前交通部長毛治國全額補助台中鐵路高架化，成為台中市這10年最重大的建設，加上「鐵路法」的規定，如果只有山手線不是全部補助，要由地方幫忙出錢，市議會、市民應該不會同意。

至於市府是否提新計畫，盧秀燕表示，相信林部長是用意良好，希望建設能夠趕快興建，出發點都是希望台中市有山手線，基本上這個建設是他一手擘劃出來的，相信他一定會更關心，可以理解這樣的想法。

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