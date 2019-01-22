選總統訪美成潮流？這4人都計畫今年去美國...

2019-01-22 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選加溫，新北市長朱立倫今天透過幕僚證實，2月中旬將訪問美國，另外包括國民黨主席吳敦義、台北市長柯文哲，以及總統蔡英文，朱立倫是第4位被外界視為有意參選總統人選準備在今年訪美。

綜合媒體報導，國民黨角逐總統大選熱門人選包括吳敦義、朱立倫等人，兩人不約而同都傳出要訪美，吳敦義計畫在立委補選後赴美拜會僑胞；朱則選在2月中旬訪美國矽谷，進行「學習之旅」，訪問美國知名企業家以及美國新創圈人士。

至於國民黨另一位熱門人選、前立法院長王金平，雖美方邀約不斷，但因為國內行程滿檔，王還在評估是否有赴美「取經」的需要，據內部判斷，最快也是取得提名後才有可能成行。

此外，蔡英文將於今年下半年訪問加勒比海友邦，盼能過境美國紐約。至於未鬆口選2020的柯文哲，則除出計畫3月訪美，與僑界交流，甚至不排除在華盛頓發表演說。

針對訪美似乎已成國內政要競爭的舞台，前總統陳水扁透過臉書認為，「要選台灣總統未必要到美國華府接受口試，成功過境訪問紐約也不一定是總統連任的最佳保證」。

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