被批含沙射影 柯P四度嗆段宜康：先把曲棍球吞下去再說

2019-01-22 10:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前一席「強盜說」引發議論，民進黨立委段宜康昨以伊索寓言「一隻眼睛的鹿」暗批柯忽略中國的威脅，柯則回以「最討厭喊台獨又在中國做生意的人」，讓段不滿要柯講清楚在指控誰，不要含沙射影。

柯文哲今早於市政會議後接受媒體聯訪，四度回嗆段「叫他先把曲棍球吞下去再發問！」面對媒體頻頻追問是在影射新潮流，還是針對段宜康？柯再嗆「對號入座，管他的。」並指，段宜康跟新潮流也沒有畫等號。

至於民進黨不敢台獨、不承認九二共識、又要棄中華民國，媒體問柯認為台灣人民何去何從？柯對此僅說：「這應該去問蔡英文，怎麼會問我。」

柯還數度質問媒體，他剛剛哪一個說法像是在跟民進黨還是新潮流開戰。但被問及現在是否對民進黨部分人士感到不悅還是不耐煩，他則又裝傻說：「你怎麼會有這個感覺？」

柯直言，「2018年民進黨大敗，韓流是一個很大原因，誰把韓流搞出來的？叫他回去吞曲棍球，真的。」

談到有網友找出他過去文章曾說要台獨，如今卻被新黨發言人王炳忠「統派認證」，柯表示，做一個台灣人有台灣人的想法，墨綠是他的出身，「我是228家屬，我有我的意識形態、有我的想法，但作為台北市長有他該盡的責任，就這樣。」

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