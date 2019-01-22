段宜康嗆別含沙射影 柯P酸：把曲棍球吞下去再發問啦

2019-01-22 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前以「強盜說」比喻美中台關係，民進黨立委段宜康以伊索寓言中「一隻眼睛的鹿」的故事暗諷柯文哲，柯文哲則回嗆「不要喊獨立又在中國做生意」。對於柯文哲的反擊，段宜康要柯文哲不要含沙射影，但柯文哲今（22）早則再酸：「先把曲棍球吞下去再發問」。

據《蘋果》報導，柯文哲今早於市政會議後接受媒體聯訪，有網友質疑柯文哲過去自稱墨綠，希望台灣獨立，看法與現在是否改變。對此柯文哲表示，作為台灣人有台灣人的想法，墨綠是他的出身，他是228家屬，有他的意識形態與想法，但作為台北市長，有其應盡的責任。

對於「不要喊獨立又在中國做生意」一說，此話一出是否代表要跟新潮流開打？柯文哲則表示，段宜康跟新潮流不是等號。有媒體也問，現在民進黨不敢台獨、不承認九二共識、又要棄中華民國，媒體問柯認為台灣人民何去何從？柯文哲則打太極：「這應該去問蔡英文，怎麼會問我。」

媒體也質疑，柯文哲現在對部分民進黨人士相當不耐煩，以及段宜康要他不要含沙射影，柯文哲則直批：「2018年民進黨大敗，韓流是一個很大原因，誰把韓流搞出來的？叫他回去吞曲棍球，真的」。

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