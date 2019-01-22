求證林濁水笑「當然是虧」 沈富雄：韓國瑜一直在等林好話

2019-01-22 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委林濁水，日前在臉書表示，在高雄市長韓國瑜大力宣傳下，「一出去就銷掉了價值高達高雄（農業産值）的0.11%，更佔了高雄農工産值2.1兆的0.009%」。韓聞訊回應終於等到林的讚美並感謝；不過弄清楚林的「高級酸」後，韓指富貴人家不懂基層心聲。民進黨前立委沈富雄近日在政論節目中，透露求證林濁水後，獲得「我當然是虧他（韓）」的回應。

主持人詢問沈富雄，身為林濁水的好友，「你覺得林濁水是讚美還是諷刺？」沈指出，自己非常務實、負責地致電林濁水，對方笑回「我當然是虧他」。沈提到，自己看到部分媒體報導時，覺得可能有誤會，「因為韓國瑜聽說一直在等林濁水的好話」，並指林從韓就任至今，「沒有講過一次肯定他的話，都沒有」。

沈富雄接著說，「所以他們就說那個韓國瑜，把這個讚美，當作是第一次讚美我啦、高興，林濁水也說，終於，你不得不肯定韓國瑜。」然而，沈直言「錯了」，你看報導全文不是那樣，他才打電話問林濁水。

沈富雄提到，林濁水的意思為不管就數目、百分比，「這是小事一樁」，就算農品以百分比而言，也僅是「個位數的個位數」，且要讓高雄有錢起來，但現在農漁產品「占整個GDP在高雄也是非常低」。

沈富雄認為，「貨出去」講過了、這個總要出去，首次出去也要有個交代，都不出去就難看了，所以當然要出去，「面子上也好看，對選民有個交代」，但數目上「林濁水絕對不是在誇獎他」。

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