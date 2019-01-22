不滿遭抹黑 高雄氣爆自救會長嗆劉寶傑孬種

2019-01-22 08:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不滿政論節目《關鍵時刻》連日抹黑高雄氣爆，氣爆自救會長陳冠榮昨深夜在演書發文，嗆主持人「劉寶傑你這個孬種！聊氣爆不敢找我上節目？」

《關鍵時刻》以聊外星人聞名，但這次大選前大轉變，每天吹捧韓國瑜，被網友戲稱應改名為《國瑜時刻》，選後節目取向依舊，每天邀請的來賓，除了繼續對韓國瑜歌功頌德，還猛打前市長陳菊任內的事件。

針對高雄氣爆捐款引發的爭議，外界質疑律師費用捐款花了1億3千多萬，雖然前高雄市議長康裕成已澄清過實際為6千多萬，《關鍵時刻》這幾天仍請來台南市議員謝龍介等人大批特批。

對此，高雄氣爆自救會長陳冠榮昨天深夜在臉書發文，強調氣爆是他花了4年多時間，倒虧300多萬，背負了所有罹難者和重傷者的責難及他爸的名字，拚命扛下來後，憑著他的自尊和驕傲，努力完成後續的一個成果。

陳冠榮說，國民黨為了選舉是非不分，硬要先抹黑再打靶，把他努力許久的善款和代位求償，抹黑到這個地步，那他就絕對會站在前面還擊。

陳冠榮強調，要抹黑他學不會，要爆料要說明就來吧！「聊氣爆不敢找我上節目？東森關鍵時刻劉寶傑你這個孬種！就是瞧不起你這種沒種的懦夫！」

網友也紛紛上節目的臉書留言說：「有膽就邀請自救會會長上節目聲援」、「氣爆經費怎麼編列的? 問你們節目的編劇不就好了、都給你們講就好了」。但也有網友支持節目，強調「只要是弊案， 支持任何人、 任何媒體揭弊 ，讓台灣步上政治清廉」。

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