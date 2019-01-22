海軍逢甲艦MK13發射系統首公開！10秒就可射1枚飛彈

2019-01-22 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕猛！我國國軍去年向美國採購的派里級巡防艦去年11月8日正式成軍，海軍昨天首度公開展示MK13飛彈發射系統，可在10秒內發射一枚標準飛彈，並在不到8秒內完成重新裝填。

綜合媒體報導，國軍去年向美國採購的2艘派里級「銘傳PFG-1112」、「逢甲PFG-1115」軍艦去年成軍，海軍昨天展示MK13飛彈發射系統，海軍官員說明，派里級艦上MK13的飛彈上架發射是完全自動，每10秒鐘可發射一枚飛彈，重新裝填時間也僅需7.47到7.82秒之間，操作時只需1人。

除了發射標準飛彈外，派里級艦也可架設魚叉攻擊飛彈，為海軍首度使用可發射魚叉飛彈MK13發射系統，填裝時間則需22秒，可對於空中或水面目標迎頭痛擊。

此外，兩艘派里艦也配備美國現役的SQQ-89水下作戰系統，以及SQR-19A拖曳式聲納，不但能有效偵測潛艦的行蹤，且其具備活動目標分析能力，能對目標加以標定並識別類型。海軍官員並透露，日前國軍執行戰備任務訓練週時，即有使用水下作戰系統進行反潛偵測，成果相當不錯。

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