變身辣台妹讓民調回升後 陳芳明望蔡英文為台灣經濟找出口

2019-01-22 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近期因強力回應中國領導人習近平，民調支持度大幅攀升，不過政大教授陳芳明認為，未來兩年內蔡英文若是沒把經濟問題處理好，她對中國的強硬態度也無法獲得選票，對中國強硬之餘，蔡英文必須為台灣經濟找到出口。

陳芳明投書《蘋果日報》，內容中提到「中國因素」是利弊參半，許多人都認為中國市場有利可圖，這也成了高雄市長韓國瑜勝選的原因之一，不過在政治層面上，中國帶來的是負面影響。陳芳明認為，從「發大財」來看，中國確實具有一定程度上的致命吸引力，但從人權與政治來看，中國是一個可怕的陷阱。

陳芳明指出，「中國因素」絕不能只以政治或經濟做為判別準則，因為中國不是一個穩定的社會，和中國往來或許可以賺大錢，但也必須付出一定的代價，尤其是習近平變成「毛澤東附身」後，這種不確定因素更加強烈。

至於未來該如何面對「中國因素」？陳芳明認為對民主台灣而言，中國的確是關鍵因素，但並非是絕對因素，並提及蔡英文在強硬回擊習近平後民調升高一事，他坦言若蔡英文沒有將經濟問題處理好，對中國的強硬態度也無法為其獲得選票，未來蔡英文在對中國強硬之餘，必須為台灣經濟找尋出口。

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