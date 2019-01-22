駐日副代表突傳異動 被疑謝長廷與高層溝通不順

2019-01-22 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕在發生過駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生事件之後，外交部突然調整駐日人事，傳駐日副代表郭仲熙遭撤換，改由駐史瓦帝尼公使蔡明耀接任；而一度牽扯進蘇啟誠輕生案台日關係協會秘書長張淑玲則內定駐日代表處橫濱分處處長，但不會立即就任。

《聯合報》並報導，這個突變的人事異動，被指是國安高層一直與駐日代表謝長廷之間的溝通不順，於是駐日人事由與外交部長吳釗燮關係密切的蔡明耀及張淑玲接手，學者評析認為，對於蔡英文總統是「進可攻、退可守」的布局。

報導指出，蔡明耀曾任台灣日本關係協會秘書長，曾派駐東京，對日外交事務相當嫻熟，在外交部主秘任內退休，後又派駐他為史瓦帝尼特任公使，他的駐日副代表人令已於本月18日發出，而將卸任的郭仲熙，預定還有一場2月札幌雪祭之旅，之後才會離職。

至於台北駐日文化代表處橫濱分處處長陳桎宏屆齡退休，現由駐日本代表處副參事王東生暫代，目前張淑玲被傳是「內定接任」處長人選，但接任時間未定，而當初張淑玲就是在蔡明耀的推薦下，接下台日協會秘書長一職。

這件人事案被指不符外交官3年或6年一輪調的慣例，現行駐日副代表郭仲熙在2015年1月到任，至今4年突遭調職，引發議論，不過外交部指是因業務需要正常調整。

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