韓流好棒棒！捧韓無極限 路平歸功韓國瑜真相卻打臉

2019-01-21 22:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓粉與部分媒體捧韓無極限，韓粉還宣稱韓國瑜上任不到1個月「許多馬路都鋪平了」，但經查證，這些道路刨鋪都是前朝發包的，「今年的道路刨鋪經費，目前還躺在市議會審議」。

高雄市長韓國瑜今天下午前往鳳山區中崙二路，視察道路重新刨鋪狀況，他強調，給人民一條平坦的道路，是最基本要求，但卻難以達成，他指示相關工程單位務必嚴格控管品質，施工、驗收及後續養護等環節，並歡迎全民一起來監督道路狀況。

養工處強調，今年3月底前，預計完成20條道路的重新刨鋪，總長58公里，目前已完成自由一路（大順一路至灣興街九十九巷）、中正一路（高速公路至澄清路）等路段，後續將再改善建軍路、東亞路、三國通道、加昌路、學專路、楠陽路（含楠楊陸橋）、鳳山區自由路及大寮區新厝路等路段。

不過，最近不少韓粉紛紛在韓國瑜後援會或韓國瑜臉書，張貼住家附近道路的前後對比圖，有人則拍攝影片，造神說「韓市府上任不到1個月內就把道路馬上鋪平」、「什麼是效率，什麼是用心，就是這個我們市民最基本的民生需求。只能說給韓市府一個大大的讚！」

不過，記者求證高雄市工務局，得到的答案可能讓韓粉崩潰，因為今年3月底前要完成的這20條道路刨鋪，都是延續前高雄市代理市長許立明任內的規劃，也都是前朝任內發包，在韓國瑜上任後才陸續施工。

工務局官員表示，高雄市道路刨鋪經費，一年約7、8億元，去年因為有前瞻補助，核定經費達19億元，至於今年道路刨鋪的預算，現在還在議會進行二、三讀。

工務局養工處則表示，為提升道路巡查修補效率及品質，研擬廠商巡補車裝設GPS監控、修補過程影像監控、採用小型山貓刨除機、導入熱再生修補新工法等對策。

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