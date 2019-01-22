嗆「討厭喊獨立又在中國做生意的人」 柯P遭網友狠打臉

2019-01-22 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前提出「強盜說」而引發爭議的台北市長柯文哲，21日受訪時又表示，「最討厭喊獨立又在中國做生意的人」，但有網友在PTT發文表示，柯文哲2014年自稱墨綠喊台灣獨立，卻也自稱自己是台商，有到中國做生意，但如今卻嗆說「討厭喊獨立又在中國做生意的人」，網友認為柯根本狠狠打臉自己。

柯文哲21日接受媒體聯訪時，對於立委段宜康用寓言故事喊話，並藉機質疑與反駁他兩岸一家親立場一事，語氣不耐地說：「算了，不想批評他們，不要再喊獨立，又在中國做生意，我最討厭這種人。」

對此，有網友在PTT八卦板發文並貼出影片表示，柯文哲說最討厭喊獨立又要在中國做生意的人，「但2014年柯文哲是自稱墨綠喊台灣獨立，當年，網路上流傳著一段26秒的影片，影片中柯文哲拿著麥克風大剌剌地說自己也是台商，到中國做生意，常去中國賣葉克膜、賣葉克膜的機器，事後柯文哲自爆被捉到，就說是自己吹牛吹過頭了」。

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」也貼出圖片酸說，「柯文哲根本是超時空打臉自己」；原本很挺柯文哲的臉書粉專「小聖蚊的治國日記」也不客氣的批評，「柯文哲今天惹到我了，我就是喊獨立又在中國做生意的，這樣做超爽的好嗎？不管用什麼手段，講什麼鬼話，把人民幣賺回台灣就是爽，我們應該鼓勵全台灣人都這樣做。」

而臉書粉專「不禮貌鄉民團」則貼出2014年6月4日，柯文哲在六四天安門事件當天的臉書截圖，感嘆的說，「2014年的柯文哲曾經很勇敢，那一年的柯文哲對中國態度讓我很欣賞，真的；但現在反而都在檢討你們台灣人」。

網友也紛紛留言痛批，「柯痞最近言行真的母湯~ 讓人整個被嚇醒」、「這個人的腦子起化學反應了嗎？ 喊台獨跟去中國做生意有衝突嗎？」、「柯文哲已經跟新黨立場沒兩樣」、「我最討厭高喊我是墨綠，實際上是兩岸一家親」、「奇怪！台灣獨立跟要不要在中國做生意明明是兩回事啊！」、「人都會變，只是智商157的變得更快！」。

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