韓國瑜上任後高雄已舉債266億？網友驚：還不到一個月...

2019-01-21 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜從參選以來就不斷表示要讓高雄發大財，不過高雄市財政局最近卻傳出將再向公開行庫借266億元來「整理債務」，引來網友質疑。對此高雄市財政局表示，這是在原有負債之下，為了節省利息的操作方式。

今天有網友在批踢踢發文，貼出高雄市政府財政局的新聞稿，其中指出，為整理債務需短期借款新台幣266.2871億元，契約期限為一年。該網友質疑，韓國瑜才上任1個月就大撒幣266億，「給韓國瑜當4年，高雄的債務還不飛天？」他也提到，韓國瑜過去一直放話說高雄欠3100億，但高雄市政府公告的債務數字卻是2379億元，網友質疑，兩者間的700億差額，會不就是韓國瑜要借的？

據《新頭殼》報導，高雄市財政局主秘李律瑩表示，舉新債還債並沒有增加負債，這只是在原有負債之下，為了要節省利息的操作方式。財政局又強調，光從2013年到2018年，就靠著舉新還舊每年就幫市府省下1億元的利息，其中2016年還省了快2億。

不過許多網友仍議論紛紛，「挖石油，借這點錢還好吧？」、「人家就是有辦法騙到當市長。」、「才上任多久啊。」、「太扯了吧？上任不到一個月耶，怕。」、「發大財囉XD」

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