蔡總統聲望谷底攀升 范世平：習近平真是「神救援」

2019-01-21 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會今（21日）公布的最新民調顯示，總統蔡英文的聲望從上個月的24.3%提升至34.5%。對此，師大政研所教授范世平表示，這是中國領導人習近平的「神救援」，還認為只要「一國兩制」繼續炒，蔡總統連任的希望就會大增。

台灣民意基金會今舉行「內閣改組、 總統聲望與兩岸關係」1月全國性民調發表會，民調顯示，蔡總統整體聲望在過去10幾天出現大轉變，不僅「總統職務表現贊同率」大幅上升10個百分點，達34.5%，甚至一度創歷史新高的「總統職務表現不贊同率」也從6成下降至4成8。

對此，范世平在臉書表示，蔡總統聲望上升至半年來最高，主要原因是習近平本月初大談對台將實施「一國兩制」，並把「九二共識」的定義窄化為「促進統一」。他更表示，「習近平真是蔡英文的神救援」，認為蔡現在真的衷心期望習繼續炒作一國兩制，「各種研討會、座談會紛紛展開，國民黨不斷有人前去讚聲，萬萬不可半途而廢啊」。

范世平並分析，只要「一國兩制」繼續炒個一年，「九二共識就是一國兩制」的印象深植人心，2020年蔡總統連任的希望就會大增。

針對民調顯示，蔡總統的聲勢谷底反彈提升10%，總統府發言人黃重諺則回應，民調各有不同、背後意義和參考價值不一，但不論如何，政府對於人民希望改革，對國家有更好期待也都會全力以赴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/