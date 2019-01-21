高雄拚觀光又來新點子 陳文茜提議：禿子時尚街

2019-01-21 19:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市2月觀光代言人陳文茜今天南下高雄，參訪3天2夜，她語出驚人，為高雄提出禿子時尚街、愛河無人機送情書、駁二AI市集等12項拚觀光的新建議。

陳文茜今天與舅舅、舅媽入住高雄晶英國際行館，高雄市觀光局長潘恆旭強調，陳文茜不花市府一毛錢，全程自費，用消費挺高雄觀光。

陳文茜說，美國親戚回台，就說要來高雄消費，只因不忍高雄負債3000多億，說要來花錢幫忙。

陳文茜受訪時透露，希望為高雄觀光注入活水，人通通進得來，她想出禿子時尚街、改造六合夜市、愛河無人機送情書、駁二AI市集、跨年煙火購物節等12項拚觀光的新建議。

談到禿子時尚街的想法，陳文茜說，高雄市長與觀光局長都是禿子，這很少見，「讓禿子走秀，會發現光頭沒什麼好丟臉的」，像老牌影星尤勃連納就很sexy，旁邊還可以有廠商賣帽子，她還問採訪她的記者說「妳覺得怎樣？」

高雄市長韓國瑜23日將召開記者會，宣布陳文茜擔任2月觀光大使。

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