宜縣要推營養午餐免費 綠營議員喊話：退回預算重編

2019-01-21 23:08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙政見主打「吃飯免錢、讀冊免錢」，宜蘭縣議會今召開臨時會，民進黨多名縣議員認為兩政策攸關全縣福祉，主張預算退回重編，但有議員認為重編預算曠日廢時，反對、贊同吵成一團，最後協調後，要求縣府在週四前，針對免費午餐、學雜費政策赴議會專案報告；縣府回應，尊重議會決議，會做好準備。

宜蘭縣長林姿妙選前主打「吃飯免錢、讀書免錢」政策，但今年度縣府總預算，已在上屆會期完成二讀，兩項免費政策暫無法在今年度施行。

民進黨團總召陳文昌在臨時會上強調，林姿妙能順利當選，代表政見受民意支持，且法規也未規定2讀不能退回預算，為落實對選民承諾，應將預算退回重編。

「全民福祉不能等！」綠營黨團幹事長簡松樹也直言，退回重審可讓各局處加速落實政見。不僅綠營主張退回重編，國民黨縣議員黃琤婷也主張退回預算，由縣府重新編訂預算，將新民意交付這屆縣議會討論。

據縣府估算，宜蘭縣國中、小學免費營養午餐約需2.66億元，若包含讀冊免錢，總經費至少需3億元以上，退回重編，勢必排擠其他局處預算，綠營要求退回重編的作法，也被解讀成是要讓縣府「騎虎難下」、「醉翁之意不在酒」。

不過，不少藍營議員反對預算重編，國民黨縣議員黃建勇指出，重編預算曠日廢時，還得再召開臨時會審議，「搞不好半年都審不完」；李清林強調，預算經小組、一讀、二讀審議，若預算沒盡速三讀通過，恐影響縣府運作。

議長張建榮原擬提議表決，但引起在座議員不滿，最後經協調，改要求縣府針對營養午餐免費、學雜費免費等兩政策到議會專案報告，才結束紛爭。

「尊重議會」縣府秘書長林茂盛表示，縣府評估後，將營養午餐列為首要目標，雖今年度總預算已二讀，但本預算若有額外空間，將會在5月份提出追加預算，最快可在108學年度上學期，先讓營養午餐上路。

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