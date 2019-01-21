用網軍攻擊黃國昌？ 林昶佐：惡意、拙劣的放話

2019-01-21 19:11

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今宣布辭去黨主席，黨內人士原看好立委林昶佐接棒，不過林昶佐強調「現在沒有這個規畫」，並澄清有人放話說他用網軍攻擊黃國昌，是不實謠言，也不是第一次了，他和黃國昌看了總是無奈笑笑。他強調：「我沒有網軍，時代力量也沒有網軍。過去沒有，未來也不會有。」

林昶佐於臉書發文指出，今天看到有「黨內人士」放話，說他用網軍攻擊國昌，這種捏造事實、散播不實謠言的手段已經不是第一次了，一開始他跟國昌看了也總是無奈笑笑而已。

林昶佐強調：「我的朋友們都知道，我沒有網軍，時代力量也沒有網軍。過去沒有，未來也不會有。」他說，時力一路走來4年了，去年有許多年輕有理想的生力軍加入，前進地方議會，這是時力成長茁壯之時，他真心期盼這種惡意、拙劣的放話手段能夠停止，別再製造分化，別再破壞時力匯集改革理想的能量。

林昶佐說，一月底，時力將選出新任決策委員，這次共有64位充滿熱忱的黨內同志登記參選，包括導演柯一正、律師邱顯智、民主前輩「麥可」林世煜等，還有林亮君、廖子齊、林于凱等許多甫當選的年輕議員，更有科技人蕭新晟、為體改努力的張祐銓、胡博硯及周偉航等在社會各界努力的高手。

林昶佐指出，這是一個充滿多元可能性的新生政黨。時力會透過不斷的溝通與對話，來團結台灣進步的力量，抵禦威權政黨舊勢力的反撲，阻擋中國的併吞與打壓，也會凝聚明確的定位及路線，為台灣灌注正能量；另加強與基層黨工職、黨員及社會各界的溝通協調，廣納人才，讓決策更加透明。

林昶佐「林昶佐 Freddy Lim」臉書貼文：

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