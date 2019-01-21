議員要求提供新聞輿情 新北市府：再研議

2019-01-21 22:57

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天審查今年度市府預算，民進黨籍議員鍾宏仁等人擬刪減新聞局預算共1000多萬元，因大會意見分歧，全數延後討論。此外，大會要求市府1個月內建立平台，提供新聞輿情給議員。新聞局表示，需要再研議。

鍾宏仁等人提出的刪減動議包括塑造新北市形象費用115萬元、擴大國際媒體報導費用150萬元、城市簡介素材製作計畫300萬元、辦理媒體記者公關聯誼活動238萬元、辦理新聞輿情資料蒐集分析450萬元及運用媒體辦理新北市政策宣導380萬元。

國民黨籍市議員江怡臻說，新北市升格8年的建設成果，須透過媒體讓市民了解， 而新聞輿情每天都要更新，相關預算不宜刪除。

民進黨籍市議員鄭宇恩建議，市府應建置通訊軟體平台，把每天蒐集到的新聞輿情，提供議員問政參考。

新聞局長蔣志薇表示，市府與各家媒體簽約，蒐集新聞輿情資訊，當初契約明定僅供市府內部使用，且涉及智慧財產權問題，無法提供給其他單位，將再跟議員溝通。

經討論，大會最後做出附帶決議，市府須在1個月內建置平台，提供新聞輿情給議員，其餘刪減項目全部延後討論。

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