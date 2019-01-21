臉書再開槍 蔡英文：面對霸凌越怯弱他們會越囂張！

蔡英文文章以「守護民主的決心」開頭，俐落指出文章重點表示，「面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。」（圖取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2019-01-21 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平，在今年初「告台灣同胞書」40週年談話後，總統蔡英文隨即強硬表達我國立場，自此蔡英文聲望頻頻攀升，近日的臉書推文更掀起了「辣台派」的網路討論。而蔡英文今天臉書最新貼文再次強調，面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。

蔡英文文章以「守護民主的決心」開頭，俐落指出文章重點表示，「面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。」

蔡英文強調，這樣的決心與態度，不只要與國人闡述，更要和來自國際的友人們大聲強調，蔡英文說，「總統就是要把台灣的聲音傳出去。」

文中以2點關鍵指出，這一代台灣人有一個歷史使命，就是要維護台灣民主不受威脅。對此，各個不同民調都反應了，政府守護主權，拒絕一國兩制的努力，確實得到國人的普遍認同。

另外，蔡英文提到，最近包括白宮國安會發言人馬奇斯、美國在台協會、44位國際資深專家學者，以及今天來訪的美國智庫「外交關係協會」哈斯會長，都肯定和關心台灣民主發展。

因此，蔡英文認為，全世界相信民主價值的人，包括在中國和香港的很多人，都對台灣有期待。守住台灣這座民主燈塔，亞洲的民主自由才有希望。

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