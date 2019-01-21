維持台灣民主 蔡英文：面對霸凌者 越懦弱他們越囂張

2019-01-21 18:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今上午接見美國智庫「外交關係協會」會長哈斯（Richard Haass），談及兩岸關係，蔡總統重申，台灣絕不會接受「一國兩制」，這是「台灣共識」，她並表示，台灣站在守護民主自由的第一線，因為這一代台灣人有歷史使命，要維持台灣民主不受威脅。她相信，面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。

蔡總統提到，哈斯會長及許多專家都指出，維繫世界和平的國際秩序以及民主價值正面臨挑戰，台灣則勇於面對挑戰，堅持民主價值，致力維護印太區域的和平穩定及繁榮發展，並做為自由開放印太區域的貢獻者。

談及兩岸關係，蔡總統指出，台灣從來不反對兩岸的互動與交流。不過，中國方面不放棄對台動武的意圖，也企圖強加一國兩制方案在台灣身上。她再次強調，台灣絕不會接受「一國兩制」，這是「台灣共識」。

蔡總統呼籲，國際社會應嚴肅正視區域間正在發生的變化。台灣站在守護民主自由的第一線，因為這一代台灣人有歷史使命，要維持台灣民主不受威脅。她相信，面對霸凌者，越是怯弱，他們會越囂張。

蔡總統指出，全世界相信民主價值的人，也包括在中國和香港的很多人，都對台灣有期待，也有越來越多國際友人替台灣發聲。因為大家了解，守住台灣這座民主燈塔，亞洲的民主自由才有希望。

蔡總統感謝國際社會對民主台灣的支持，她表示，不論是來自白宮國安會發言人馬奇斯（Garrett Marquis）的聲援，還是美國在台協會（AIT）及44位國際資深專家學者，公開肯定台灣民主成就，都代表台灣堅持捍衛的民主自由，獲得國際認同。

蔡總統表示，台灣會堅定地走下去，也希望哈斯會長以及全球理念相近的朋友，可以一起努力確保共享的民主價值。

訪賓一行由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。

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