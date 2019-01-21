北農人事達共識 翁震炘24日接總經理 黃向羣年後接董座

2019-01-21 18:27

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北農產運銷公司至今總經理懸缺，台北市副市長、北農董事長彭振聲今下午赴農委會與農委會主委陳吉仲討論董事長及總經理人事。彭振聲會後受訪表示，市長柯文哲還是尊重總經理由農委會推薦的農金局副局長翁震炘接任，而農委會希望可以在過年前、銷售量較高的時間任命總經理，因此會在24日下午召開臨時董事會，由翁擔任總經理，董事長則是等到過年後才由前議員黃向羣接任。

記者追問臨時董事會依「公司法」須在7天前通知，但距離24日僅不到3天時間，是否有辦法召開？彭振聲表示，農委會表示如果遇特殊情形，如面臨過年時，可由董事長自行決定召開的時間，不用受限於7天規定。

彭振聲說，市長柯文哲對於總經理也提出幾項要求，包括推動果菜供應人實名制以利於推動食品安全，總經理須到議會備詢，陳吉仲跟翁震炘都表示同意。

至於董事長將如何改選，彭振聲說，過年前會先由他來主持會議，推舉翁震炘擔任總經理；而等到過年，約2月下旬、3月上旬就會由市府推派黃向羣取代自己的常務董事職位，也自動讓自己去除董事長位置，再由臨時董事會推舉黃向羣擔任董事長，自己就可以完成階段性任務；至於農委會是否同意黃擔任董事長，彭表示「雙方都尊重彼此人選。」

外界認為這次北農是北市府與中央重啟「白綠合作」的契機，他笑說，黃向羣也是民進黨的，不認為有「白、綠」問題，大家都是為了北農公司正常營運，經營得更好。至於他離開北農董事長是否會影響到市場改建，他說，目前他已經解決99%的第一果菜市場改建的需求問題，未來他仍然是督導工務局的副市長，不認為有影響。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/