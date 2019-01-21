酸1天才看懂 韓國瑜回敬林濁水：富貴人家不懂基層心聲

2019-01-21 17:13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨前立委林濁水認為高雄市長韓國瑜，把2200萬元賣農產品到中國，不算高雄發大財。對此，韓國瑜今天下午回敬說「富貴人家不曉得基層人家的心聲」。

林濁水昨天臉書酸韓國瑜「貨終於出去了，一賣到中國就2000多萬，占了高雄農工産值2.1兆的0.009%，厲害了。」林濁水今天受訪時也表示，韓國瑜以為賣一些農產品到中國，高雄就是發大財，「那他好像比較適合在50年前台灣還在農業經濟時代」。

對此，韓國瑜昨天受訪時，還感謝林濁水對他的稱讚，今天弄懂林濁水的「高級酸」後，下午受訪也回敬說：「他講話比較酸一點」。

韓國瑜說，林濁水說賣出去的高雄農產值，才佔零點零零幾，這就是富貴人家不曉得基層人家的心聲，高雄的農民、漁民、勞工，並沒有奢想大富大貴，必須先想到溫飽。

韓國瑜表示，市府有一個目標，先要讓人民過比較好日子，「哪可能賣一批農產品，就能大富大貴，這是不可能的，感謝林濁水的祝福，也多多少少了解到他有一些酸言酸語，拜託多多祝福我們，且上任不到23天，要開始一批批貨出去了。」

但有美濃番茄農表示，並未因此受惠。韓國瑜強調，將來所有農產品，會把品項、價格統計出來，美濃番茄沒有問題，請他們調查出來，市府會幫他們找訂單。

林濁水臉書貼文：

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