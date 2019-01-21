台船妙手回春 70歲海獅潛艦老驥伏櫪創紀錄

2019-01-21 16:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船執行海軍茄比級潛艦「海獅軍艦」深度大修，歷經2年，妙手回春讓高齡70歲的海獅老驥伏櫪，已返回部隊並可繼續服役10年以上，台船表示，這項工程也為潛艦國造注入強心針。

台船於2016年底與國防部簽約，執行海獅軍艦維修工程，而海軍海獅軍艦服役已逾70年，部分裝備商源已消失，加上艦艙狹小，維修上相當困難，在國內外協力廠商合作下完成。

台船指出，海獅軍艦服役時間長，在維修設備上，裝備商源不容易籌獲，與國內外廠商多次協調下才備齊修繕料件，且透過許多繁瑣工序才完成修繕計畫。工程中翻新了10多項重要工程，維修結果通過嚴格品質性能測試，靜、動態試俥測試皆符合海軍契約要求。

為了這次深度大修，台船也聘請資深顧問與老技師到現場指導，藉此機會培訓潛艦國造技術人員與技工，這些技術人員未來都會投入潛艦國造IDS的建造，節省了人員培育時間，也可降低IDS建造技術風險。

海獅軍艦是美國海軍於二次大戰時所造，1974年移交給台灣，在台服役42年後，自2015年起，台船公司以兩年的時間，花費6億多元，讓「海獅軍艦」返回工作崗位擔任訓練任務，「海獅軍艦」刷新全球服役最久柴油潛艦的記錄。

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