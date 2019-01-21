苗縣議會審查委員 議員陳光軒要求「民主產生」

2019-01-21 16:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會今天召開臨時會，主要討論各審查委員會委員名單，民進黨籍縣議員陳光軒拿出「審查委員民主產生」標語質詢，要求審查委員會之人數、人選及召集人，由大會抽籤決定並每年輪調一次，惟苗栗縣議會議事規則，權責由議長擬定。陳光軒則獲8位議員連署正式提案要求修正條文。

陳光軒質詢說，苗栗縣議會過去25年來總預算分文未刪，最讓人詬病的就是議事不透明，去年議會的總質詢時也曾要求議會應落實議事透明化，其中包括各個分組審查的委員會，委員的產生也應修正制度，尊重每位議員的意願，開放登記進入各委員會，該委員會登記超過組成席次時即用抽籤方式產生委員，審查會召集人由委員共推，審查會的組成也需每年輪調，才符合民主、法治的普世價值。

惟苗栗縣議會回應，依苗縣議會議事規則第十二章第59條條文「審查委員會之人數、人選及召集人，皆是由議長直接擬定」；此屬議長權限。

惟陳光軒認為此條文有違民主政治的精神，應該盡快修正不合理之條例，才能讓議事的進行更加透明有效率。事後陳獲8位議員連署提案修正條文。

陳光軒並指審查委員會採登記抽籤產生之縣市議會，包括基隆、台北、桃園、竹市、台中、雲林、台南、高雄、宜蘭、花蓮等縣市。

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