排隊領韓國瑜紅包 發放者竟是綠委讓韓粉「心情複雜」

2019-01-21 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府配合高雄11個商圈活動，日前發放限量20萬個韓國瑜官方版紅包，但有一名韓粉在臉書「韓國瑜後援會」發文表示，到光華商圈排隊40分鐘領到韓國瑜紅包，卻發現發放的人竟是民進黨立委賴瑞隆，讓他心情十分複雜。

高雄市政府「2019高雄過好年」系列活動從上週末開跑，包含三鳳中街、新崛江、光華觀光夜市、六合夜市等11個商圈都會發放限量的韓國瑜Q版紅包。而韓國瑜的紅包與前市長陳菊的紅包相同，紅包裝有10元硬幣一枚，數量和以往相同都是20萬個，不同的地方則是有Q版韓國瑜的畫像。

而近日則有韓粉在臉書「韓國瑜後援會」發文指出，他到光華商圈排韓國瑜紅包，排了40分鐘終於領到紅包，「但令人驚訝的是⋯⋯⋯發現發紅包的人居然是民進黨立委賴瑞隆」，感嘆「雖然過新年大家快樂；不分黨派！但對於我這國民黨員還是很難理解來平復心情」。

其他韓粉也留言笑稱，「換個角度想想，要他發有韓市長圖像的紅包，說不定他心裡也在天人交戰」、「感覺賴立委更是尷尬」、「拿到紅包就好啦，沾喜氣新年快樂」。

而據《蘋果日報》報導，韓國瑜對此則表示，綠委幫他發紅包讓他非常感動，還笑稱「我是不是也應該要發他的紅包。」但韓國瑜卻2度口誤把賴瑞隆稱為「邱委員」，指「邱委員真可愛，此事（發紅包）也標誌著未來高雄真的是不分顏色.....非常感謝邱委員」。

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