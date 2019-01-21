時力內鬨？林昶佐空襲黃國昌？黃郁芬：應互相尊重勿放話

有媒體報導泛林昶佐（左）系統的基層黨員以網路與媒體攻擊黃國昌（右）。（圖取自時代力量 New Power Party臉書專頁）

2019-01-21 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今（21）日突然宣布即將卸下黨主席職務。有媒體報導稱，時力立委林昶佐的網軍不斷攻擊下，黃國昌遭黨內圍剿，心灰意冷，才決定退出黨務運作。對此，時力台北市議員黃郁芬發文呼籲，黨內不同聲音應互相尊重，而非一再使用不具名的「捕風捉影、悖離事實、充滿惡意的放話」。

傳林昶佐、黃國昌不合 林昶佐網軍空襲黃國昌

在九合一大選中，台北市林昶佐督軍的3名議員全當選，但新北市黃國昌督軍的選區議員卻全軍覆沒。據《ETtoday》報導，黨內認為助選力道不足，出現檢討聲浪，而泛林昶佐系統從勞基法修法開始就對黃國昌不滿，加上兩人路線不合，林昶佐表態支持民進黨，願在立法院當「小綠」爭取存活空間，黃國昌卻堅持「走自己的路」。

在12日時代力量黨大會中，其中一項黨章修正「決策委員會，15人必須保障1名具原住民族身份，且單一性別不得少於三分之一」，竟遭到否決，讓基層黨員相當不滿，之後泛林昶佐系統的基層黨員就不斷以網路與媒體攻擊黃國昌，批評時代力量是「歧視政黨」，失去創黨初衷。但也有黨內幕僚指出，不管是此次提案，或是批評「兩岸一家親」等言論，林昶佐的台北市黨部一路讓黃國昌吃悶虧，大嘆：「倒不如就讓昶佐自己去玩吧」。

黃郁芬：黨內應互相尊重不該惡意放話

對於「黨內人士」透過媒體放話，稱「林昶佐系統」網軍發文圍剿主席黃國昌，黃郁芬發文表示，她認為，黨內的不同聲音應彼此互相尊重、嘗試溝通，而非一再不具名地捕風捉影、悖離事實、充滿惡意地放話，嚴重傷害時代力量所堅持的進步價值。

此外，對於報導中稱林昶佐願當「小綠」，黃郁芬指出，時代力量尚未針對路線進行總辯論，和國民黨以外的黨外人士都有合作空間，黃國昌也曾力挺民進黨籍的高雄市長候選人陳其邁，跨黨派的合作被稱為「小綠」，對時代力量不盡公平。

至於原住民委員提案，黃郁芬指出，黨大會時包含原住民黨員，許多黨員皆自發性發表意見，卻被歸類為「林昶佐網軍」，這忽略了黨員的主體性，黨內的多元性被人以政治惡鬥的角度解讀，令人遺憾。

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