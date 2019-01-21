新年賀歲！盧秀燕揮毫寫「吉」承諾認真拚經濟

2019-01-21 15:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕豬年將至，台中市今辦迎新揮毫贈春聯活動，除邀請150位書法名家現場寫春聯，免費贈送市民外，台中市長盧秀燕也揮毫賀歲，寫下「吉」字向市民拜早年，她並承諾未來4年一定認真拼經濟，讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過。

台中市每年過年前均會在市府辦揮毫贈春聯活動，邀請書法名家駐點市府，親手書寫墨寶贈送給市民，；另外，為祝福市民豬年行大運，今年市府也以客家花布與富貴牡丹花等意象設計「春節小紅包」，預計在大年初一開始，將配合各大宮廟定點發送，祝福大家豬年發大財。

盧秀燕今日也配合活動揮毫，她寫下「吉」字，並表示，會在未來四年認真拚經濟，讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過；另春節小紅包也要祝市民一元復始。

盧秀燕另指出，市府另印製「豬年大發」春聯，也致贈民眾，祝民眾豬年均能好運年年。

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