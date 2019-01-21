新建600噸海巡沱江艦 海巡署規劃到這6處域執法

2019-01-21 14:59

〔記者羅添斌／台北報導〕海巡署新建12艘600噸級的海巡艦，並以海軍沱江級艦為藍本，海巡官員今天表示，海巡署已為海巡版的沱江艦規劃好了6處執法海域，未來新建的600噸級巡防艦，將規劃專責台日、台菲重疊經濟海域、西北、西南海域、澎湖及東沙等6處海域巡護任務，必能捍衛主權、維護漁權，確保民眾生命財產安全。

官員表示，海巡署艦隊分署新造600噸級巡防艦是參考海軍沱江艦設計基礎，秉持「時間即生命、速度即希望」的目標，建造最大航速高達40節以上的巡防艦，高於台南艦之25節，除針對勤務性質、任務特性及使用需求加以改良精進，適度轉化為海巡模組外，並增設高壓水砲，強化船體結構強度與穩定性，風浪承受度可達蒲福氏風級9級，與2000噸級台南艦耐浪程度完全相同，符合海巡任務需求，確保平戰轉換的能力。

官員也說，新建600噸級巡防艦的設計規劃作業，均依行政院核定「籌建海巡艦艇發展計畫」辦理，續航力高達2000浬，另於側舷處設置救難作業區，並搭載獨立作業的警備救難艇，有效執行海上救生救難、越界陸船登檢及驅離等勤務，目前刻由中信造船廠依約建造中。

軍方版本的沱江級艦配備有快砲、方陣快砲，以及可混合搭載雄二及雄三飛彈，官員說，為達平戰轉換目的，海巡版本的沱江艦，刪除平時不需要的武器系統，但會保留設備管線及基座，一旦有作戰需求時，就可立即安裝武器系統，並由熟悉武器系統的操作人員登艦轉換任務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/