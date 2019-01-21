總統府第四名發言人上任 張惇涵今首亮相

2019-01-21 14:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統府人事調整，延攬前桃園市新聞處長張惇涵擔任總統府發言人，同黃重諺、林鶴明及文官背景的張文蘭，府發言人增至四位。張惇涵今上班首日於總統府記者會公開亮相。由於張惇涵曾是行政院長蘇貞昌幕僚，被問到接任府發言人，是否擔任總統蔡英文與蘇揆橋樑？張惇涵表示，「橋樑」這個詞最近很紅，不管如何，府院黨之間都會有很好的溝通，他們都是執政黨的一員。

對於4位發言人分工，張惇涵表示，黃重諺比較資深，輿情戰情給他主導；林鶴明是業界點子王，創意很多，社群媒體部分，像是有人形容「蔡總統撿到槍」，但蔡總統撿到的不是槍、是林鶴明；他則負責媒體和總統府之間橋樑，也做府院黨之間的橋樑。

總統府發言人黃重諺表示，張惇涵曾任桃園新聞處處長，不但有非常豐富的新聞經驗，在推動地方政務上，也有很多創意和成果，順利協助桃園市長鄭文燦順利連任，總統府希望借重張惇涵的豐富歷練和創新觀點，協助總統府相關工作推動。

此外，針對台灣民意基金會今公布民調顯示，蔡總統強硬回應中國國家主席習近平對台談話後，聲勢從谷底反彈，從上個月的24.3%大幅提升到34.5%，為半年來最高。黃重諺回應，民調各自不同，背後意義和參考價值不一，不論如何，對於人民希望改革，對國家有更好期待，政府都會全力以赴。政府也會更專注提升國家總體經濟持續發展，更專注國民如何有更好選擇，並持續推進各項改革，增進國民福祉。

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