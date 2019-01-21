老人年金、營養午餐受益資格 竹縣議會促縣府放寬

2019-01-21 15:47

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會第19屆議會議員上任後今天首度開會議事，馬上就面臨縣府10項緊急提案，其中前3案就是眾所矚目、攸關國民黨籍新縣長楊文科是否能兌現競選支票的：全縣國中小學營養午餐從今年2月開始全面恢復免費供應、新生兒營養補助金加碼、以及老人年金維持排富但恢復月領3000元，雖然議會一如預期最後仍給過，但因議員們普遍不滿楊文科先斬後奏、欠缺事前溝通，議會的過關槌還沒落下就搶先公告天下，以致議事堂內看似平靜卻隱有煙硝味，幾位議員甚至主動替縣府加碼，要求放寬這3項的受益資格，直挑縣府早已繃緊的財政神經。

新竹縣議會今天起舉行為期5天的臨時會議。議事堂上除縣長楊文科是新官上任，36席議員中，把回任選上的算在內有22人是「新人」，政黨多達7個，因此呈現百家爭鳴、大家搶抓眼珠的狀態。

議會經過前面的準備程序，各議員分別被抽派到5個委員會、確定席次落座後，議長張鎮榮宣布開始審議縣府送交的10個提案，時代力量連郁婷立刻發難，直指縣府所送的議案過於倉促，有的甚至今天才送抵，要求這10案都不排入這次臨時會的開會議程中。

後經張鎮榮以有急迫性，且暫時擱置第10案、交旅處所提的5600萬元墊付執行體育署補助「新竹縣頭前溪南岸經典自行車道（二重埔到台3線交界）規劃設計及工程」，其他都在這次臨時會中做審議。

但是才剛進入實質審議，綠黨余筱菁立刻針對第1案的營養午餐問題質疑教育處，新竹縣內的私校學生也是竹縣子弟，從現行營養午餐沒有排富的狀況來看，這群學生應該也被納入才公平。

她說，她支持做營養午餐，但1餐不管是37元或是未來的45元，這都太便宜，恐怕難有好品質。為了讓家長和學生也建立使用者付費觀念，她主張1餐調漲到50元，其中20元由家長自付。

教育處處長劉明超直言，他們確實沒有把私校的中小學生納入免費供餐的對象。

而實施免費營養午餐，他們要顧及現有的供餐品質必須要有一致標準外，也要考慮費用提高後，廠商的供餐品質是否可以很明確的被看得出來明顯變好，沒有相關配套前，不會貿然調整價格。

接下來的重頭戲落在社會處！因為接著2案都是該處的業務。

民進黨議員吳傳地詢問，新生兒的營養津貼，首胎1萬元、第2胎2萬元、第3胎以上5萬元；1次生雙胞胎者得3萬元，1次生3包胎以上者補助10萬元。那若是第2胎生雙胞胎、或是第3胎生雙胞胎該怎麼給？社會處長李國祿說，擇優！

民國黨議員邱靖雅大表不以為然，強調楊文科獎勵年輕人增「產」報國，除了鼓勵多生幾胎，也鼓勵1次多生的人，「應該都給！」

她說，像前述那樣的個案不會多，特別現在很多人想生都生不出來，如果第2胎生到3胞胎者，應該給第2胎的2萬元，加上1次生3胞的10萬元！

到了老人年金恢復月發3000的提案，砲者更多，議場內一下高舉好幾隻手。

無黨籍鄭美琴、國民黨籍林增堂和蔡志環都質疑，發放的對象資格限制在2005年7月31日以前設籍且定居在新竹縣的65歲以上長輩，但是現在都已經是2019年了，應該重新調整！

無黨籍何智達更批，老人年金恢復月領3000元，這是針對縣長選舉有投票權人所開的支票，理論上這個發給對象，就應該是去年7月24日以前，戶籍在新竹縣、有縣長投票權的長輩都有資格請領才對，因為這是競選前的承諾嘛！他很堅持這個發給對象一定要修訂、放寬資格。

國民黨林思銘則試著幫縣府踩煞車，認為有些人落了戶卻住在別處，可能還是要設1道「保險」，也就是有實際住新竹縣滿半年以上的才可以。

李國祿說，如果把資格放寬為2015年以前落戶的長輩都能領，將增加876人可以請領，需要額外3153萬6000元的預算。如果再放寬到去年7月24日以前，將有3066人符合資格，需再增加1億1037萬6000元。他將把上述議會意見和該處的評估結果轉請縣府財主單位參考。

最後，10個縣府提案今天被擱置1個不排入議程，而在一片「嗡嗡嗡」聲中，被照案通過了前面6個。

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