離岸風電案卡關 王惠美：關鍵不在彰縣府

2019-01-21 14:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化離岸風電開發案卡關，4家外商、財力雄厚之一的沃旭能源，已表明停止已動工的合約，上週經濟部能源局長林全能親自到彰化縣政府協調討論，雙方依舊沒有達成共識，卡關矛頭指向政黨輪替後的新彰化縣政府。

對此，縣長王惠美今天受訪駁斥開發案與政治無關，卡關關鍵也不在縣府，她直言權責都在經濟部，她不是經濟部長，「彰化縣政府沒那麼偉大！」

鬧得沸沸揚揚的彰化離岸風電開發案，每度5.8元躉購費率最高電價風電開發廠商未搶到，事件從今年跨年前夕到今天為止，3個多星期過去了，後續進展寸步難行，幾乎走到中央和地方「勢不兩立」的死胡同。

不料，今天又有媒體報導，王惠美為此怒罵拍桌砲轟經濟部，王惠美今天在參加縣長年菜直播記者會後結束接受媒體訪問時笑笑表示，「你們記者怎麼寫，跟我有什麼關係？每次都是你們自己加油添醋，我有什麼辦法？」再三否認接受媒體專訪有生氣拍桌的動作。

縣府一直把卡關問題歸咎於決定躉購費率高低，權責在中央非地方，記者緊接問，如果中央同意核發電業籌設許可證，縣府在覆審同意書上會不會同意、支不支持中央？王惠美未明確說同不同意但回答指出，縣府以縣民最大的福祉為立場，中央在有關漁民、環保、國安等要全面考量，去年9月縣府早就表達過同意，為何覆審還要地方政府的意見呢？

對於風電開發案的下一步在哪裡？王惠美以深澳電廠開發案比喻說，縣府就是依法行政而已，怎麼做？第一個不是我的權限，你們（指記者）要我一直表示，我怎麼表示？不在其位不謀其職，「我今天又不是經濟部長？」當時深澳電廠有人反對，他們（指中央）還不是照樣通過，「我們彰化縣政府沒那麼偉大？」

王惠美說，離岸風電開發無關政黨問題，開發進展會不會要等2020總統大選之後才有也沒有關係，中央能源政策調整好就好。陪同受訪的經綠處代理處長的建設處長劉玉平補充指出，風電開發進展還是要等中央躉購費率訂定結果再研判，目前無法明確點出時間點，而運維碼頭開發建設總經費50億元，中央只給4.2億元，目前正進行環評和評估階段。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/