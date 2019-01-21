嘉義縣新任社會局長李政毅上任

2019-01-21 13:48

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕前民進黨中央黨部組織部主任、嘉義縣梅山鄉子弟李政毅，獲新科嘉義縣長翁章梁延攬返鄉接任社會局長，今天上午宣誓就職， 李政毅強調返鄉任職壓力很大，但期許自己在最短時間內就定位，帶領同仁一起努力。

52歲的李政毅是梅山鄉人，文化大學政治系畢業，曾任決策民調公司研究員、南投縣政府機要專員、蘇嘉全競選台中市長辦公室發言人、民進黨青年部與組織部主任。

曾任社會局長11年的翁章梁指出，社會局是一個堅實的戰鬥團隊，他對社會局有很深的期許和感情，主管都是從基層一路拚上來，對業務非常熟悉；李政毅是優秀的嘉義子弟，歷練完整，兩人相識23年，李願意回到地方一起打拚，相信社會局在他的帶領下，未來在NPO的量能、長照業務的擴充、深水區業務的處理都能更上一層樓。

翁章梁表示，他就任尚未滿月，現階段是團隊整隊期間，農曆春節過後將全力衝刺，對於縣政的未來，他有很多想法，社會局是指標單位，一定要更加努力。

李政毅說，會在最短時間內熟悉各項業務，而且縣長曾告訴他「社會局個個都是能征善戰的戰將」，所以，他才敢返鄉承擔重任。

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