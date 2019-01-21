段宜康反擊強盜說 柯P：最討厭喊獨立又在中國做生意的人

2019-01-21 13:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前以「強盜說」比喻美中台關係，將台灣比喻成強盜，中國則扮演警察角色，引發諸多討論與不倫不類的批評。民進黨立委段宜康今日於臉書則以「伊索寓言」中「一隻眼睛的鹿」的故事，對柯文哲喊話，也藉機對柯兩岸一家親立場表達質疑與反駁。

柯文哲中午出席扶輪社舉辦的獨居長者圍爐活動後接受媒體聯訪，對於段宜康用「一隻眼睛的鹿」做比喻，柯文哲語氣不耐直言，「算了，不想批評他們，不要再喊獨立，又在中國做生意，我最討厭這種人。」

至於桃園市長鄭文燦指柯一定會修正對於美中台關係的說法，因為誰都知道是美國讓台灣維持和平穩定。柯回說，「我講過很多遍，未來15年，超過15年我不敢講，大概整個國際局勢，中美對抗是個大局。」

柯強調，台灣要思考的是在這大局中，如何在夾縫中求生存，「所以我們跟任一邊交好，同時也要注意另一邊的反應」，他想講的只有這樣，「that’s all，只有這樣」，所以也沒有什麼要不要修正，這是他個人的看法，大概短期內除非有證據出現，否則這還是他的主軸。

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