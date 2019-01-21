吸收高嘉瑜成柯家軍？ 柯Ｐ：我們支持者本來就高度重疊

台北市長柯文哲21日出席國際扶輪 3523 地區歲末寒冬送暖-獨居長者圍爐餐會，離去時接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2019-01-21 13:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨籍台北市議員高嘉瑜昨晚竟現身台北市長柯文哲粉絲後援會活動，由於高嘉瑜已表達參選立委意願，媒體今天問柯，有沒有可能吸納高為柯家軍一員？柯沒有正面回應，僅說他認為港湖地區投給他和投給高的支持者有高度重疊，且綠營支持者中投給他的大概一半，這本來就不是絕對的。

柯文哲中午出席扶輪社舉辦的獨居長者圍爐活動後受訪，談到高嘉瑜出席他的粉絲會活動，柯直言「不要想太多」，他相信在港湖地區，投給他和高嘉瑜的支持者重疊比例應該相當高，這應該也是高去跟那些支持者say hello的原因，且綠營支持者中，投給他的大概一半，這本來就不是絕對的。

柯重申，對於「綠白合作」就看合作什麼，人與人之間有很多項目可以合作，不見得講一百件，一百件都合作，還是有合作有不合作，就逐案討論。

聽聞陳景峻昨天在何志偉晚會，提及蔡英文跟民進黨對柯很好，不解柯為何還要自提立委補選人選？柯則說，這就是民進黨今天最大的問題，在立委補選這件事上，到底誰代表民進黨，是誰來談、跟誰談、談什麼？

「我也了解當時當時民進黨剛好也沒有主席，剛好亂成一團」，柯強調，所以是這樣，到底誰代表誰，談什麼、跟我們這邊誰談，「不能我坐在那裡，什麼都沒有來談，然後說要合作，對我來講這才是奇怪。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/