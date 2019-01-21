山手線再交鋒》林佳龍槓盧秀燕：我是台灣的交通部長

2019-01-21 12:49

〔記者陳宜加／台北報導〕台中市長盧秀燕要求山手線由中央全額出資，前市長、交通部長林佳龍今天表示，地方政府有新主張，必須按照行政程序提出，他在台中市長任內也遵循作業要點，如今更要遵循，「我是台灣的交通部長，而不是某縣市的交通部長。」

交通部政次王國材表示，102年起，交通部審查鐵路計畫均依據「鐵路平交道與環境改善建設與週邊土地開發作業要點」，並已全國適用，目前也包括桃園市、嘉義市，遊戲規則無法修改，否則所有縣市將抗議。

他也說，台中山手線由中央負擔363.5億元、地方負擔332.1億元、台鐵負擔13.9億元，地方負擔重點主因鐵路建設與車站將能帶來地方收益，都市計畫變更中也有效益，因此審查時均要求地方分攤。

林佳龍表示，大台中山手線為鐵路山海環線，長期目標一段一段整合，已經在進行，豐原、大慶鐵路高架化路段已經完成，繼續朝烏日延伸、成功與追分的海線、山線雙軌連結是長期願景，同時配合都市計畫。

他強調，山手線不只是一條交通線，交通建設將帶動地方發展，因此在台中市長任內積極推動，地方政府若有新主張，必須按照行政程序提出，過去他也遵循作業要點，如今更要遵循，他是台灣的交通部長，而不只是特別縣市的交通部長，將全力協助審查程序。

林佳龍也說，交通部將協助台中市府，部分修正就補件；若有新的主張，須有新的公文，包括計畫報告書要重新提報。

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