漢堡也有一中原則？ 吳釗燮傻眼深夜推文

2019-01-21 12:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣麥當勞1月發布1則滿福堡廣告，影片中女主角准考證的國籍寫著「台灣」，雖然畫面只有2秒鐘，中國網友卻崩潰揚言抵制；該廣告已於18日晚間從YouTube下架，中國麥當勞也出面道歉，聲稱「堅持一中」。外交部長吳釗燮20日在推特轉發相關新聞並說，「天哪！現在連漢堡都要遵守一中原則了嗎？」

台灣麥當勞於1月6日在YouTube發布一則關於「滿福堡」的廣告，主題為「吃滿福，保好運」，內容講述3個考生因為吃了麥當勞漢堡，而在考試中運氣爆表、反敗為勝，「要有好考運，試試吃滿福，保好運」。但廣告中一位女主角的准考證國籍欄寫著「台灣」，讓中國網友玻璃心碎，要求麥當勞出面說明。

該廣告已於18日晚間從YouTube下架。中國麥當勞19日凌晨並於《環球網》微博留言指出，「麥當勞中國注意到近日網路上有關於麥當勞台灣市場『滿福堡』廣告片的討論。經瞭解，該廣告由台灣廣告公司代理，旨在為考生加油。對於廣告公司在影片背景上把關不嚴，引起誤會，我們深感遺憾。我們始終堅持一個中國的立場，堅決維護中國主權和領土完整。目前，該影片已經下線，感謝社會各界的關注監督。」

而外交部推特近日火力全開，在麥當勞之亂上也沒有缺席。繼「強迫統一是愚蠢的」、「中國提出一國兩制，No thanks! 我們有民主自由就好！」、「連自己的豬都管不好！」與在中國爆發疫苗問題後提出「台灣可以幫忙」等發言後，外交部長吳釗燮20日凌晨也轉發麥當勞新聞並說，「天哪！現在連漢堡都要遵守一中原則了嗎？是在開玩笑吧！」外交部今天也繼續關切新疆集中營問題，譴責中國鎮壓宗教與少數民族違反聯合國憲章。

有關中國打壓國際企業，近期，中國學界才出版「網路法制發展報告」，報告直接點名2017年的世界500強企業中，有66家外企「錯誤標示」台灣，53家外企「錯誤標示」香港，其中包括蘋果等著名國際企業。外交部上周對此施壓國際企業的蠻橫作為，表達強烈抗議和嚴厲譴責，嚴正要求中國「懸崖勒馬」，也呼籲國際社會關切此事。

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