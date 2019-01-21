接任時力黨主席？ 林昶佐：目前沒有這個規劃

2019-01-21 12:40

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今宣布辭去黨主席一職，而被點名接任呼聲最高的立委林昶佐，稍早在立法院接受媒體聯訪時則說「現在沒有這個規劃」，自己有登記參選決策委員，未來進入委員會後，大家會一起討論怎樣做是最好。

對於黃國昌宣布辭去黨主席，林昶佐說：「有點驚訝」，並指兼顧國會與黨務，真的是極度辛苦。針對有網友說「沒有黃國昌的時代力量就不叫時代力量」，林昶佐則認為，黃過去幾年承擔很多，不管是國會表現或黨務兼顧，他的辛苦大家可想而知，貢獻有目共睹，是很多黨公職人員的標竿。

至於接任黨主席意願，林昶佐說：「現在沒有這個規劃」，指黨內有很多年輕的金頭腦，他鼓勵這些年輕人來承擔帶領黨的工作，如果黨由年輕一代來帶領，「我覺得這是非常好的」。未來這一年是2020選戰，有很多工作，怎樣把2020選戰打得最好，是現在最重要的目標，所以自己還沒有規劃選黨主席。

林昶佐強調，他參選決策委員的政見，以及對黨未來的想法，是希望能夠全力阻擋威權舊政治勢力跟中國勢力的集結反撲，如何讓更多年輕人團結成為更大的力量，讓時力成為台灣的正能量，繼續往前進，這是他的期待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/