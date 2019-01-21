大學姊林筱淇北上推廣花博 藍世聰：她是台北台中最好橋梁

2019-01-21 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕台中市觀光旅遊局長林筱淇今（21）日北上推廣花博，與台北市政府民政局長藍世聰舉行記者會，宣布兩市合作，台北市里民至台中市團體旅遊可享多種優惠。藍世聰表示，很高興今天「大學姊」林筱淇回到台北市政府，她是台中、台北最好的橋樑。

據《聯合新聞網》報導，即日起至3月底，台北市的里長帶20人以上的里民旅遊活動到台中參觀花博與住宿台中，可享花博門票半價優惠，以及近40家飯店提供4至7折的房價優惠。

藍世聰表示，過去辦過台北花博，如今更要支持花博，更重要的是要支持我們的「大學姊」林筱淇，很高興林筱淇回到台北市政府，她是台中、台北最好的橋樑，這也是選後兩市第一次城市交流，意義非凡。

林筱淇則表示，由於里長每年皆固定舉辦里民旅遊，很多里長都會選擇花博，所以提供一些誘因，而台北僅是第一站，目前還和新北、桃園、台南、高雄接洽當中。而對於自己未來是否可能成為「藍白合作」的橋樑，林筱淇表示，不清楚柯文哲的未來規劃，而自己還是鎖定市政交流層級，只要願意和台中觀旅局合作，願意幫忙推展台中觀光，都願意合作。

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