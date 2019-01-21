宜縣議會臨時會初登場太緊張? 林姿妙：我們拚出宜蘭好生活

2019-01-21 12:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣議會第19屆臨時會今天開議，縣長林姿妙在臨時會初登場，不過疑似緊張，致詞時一度站在自身座位發言，直到議長張建榮提醒，才移至發言台；但林姿妙受訪時說，笑說「不會緊張」、「謝謝大家」，「我們要拚出宜蘭好生活」。

宜蘭縣政府今年度總預算，在上屆會期因議會主張尊重新民意，決定將預算保留不三讀，待林姿妙上任後再處理；今議會召開臨時會，審議今年度總預算，張建榮說，這次臨時會要讓總預算完成三讀，讓縣府順利運作。

林姿妙曾任3屆縣議員，今以縣長之姿踏入議場，但疑似因為緊張，致詞時一度站錯位置，直到張建榮提醒「縣長，請站到中間來」，林姿妙才移步至中央發言台，但全程低頭念稿。

林姿妙指出，縣府團隊會對議員提出的寶貴建議即時回應、盡最大能力解決。希望未來縣政府和縣議會，共同打拚，做伙來乎宜蘭縣民過更好的日子，拚出「宜蘭好生活」。

她也強調，為了努力實現承諾，她競選提出的「拚出宜蘭好生活、民生經濟最優先」的施政願景，會與大家共同努力向前走，也希望議會在三讀審議時，給予縣府支持。

致詞結束後，林姿妙即快步離開議場，至於會不會緊張，她則笑說「不會啦」、「我們一起拚出好生活」、「希望拚出好生活！」

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