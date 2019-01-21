促南市馬上廢除龍崎掩埋場 綠議員：展現護鄉土決心

2019-01-21 12:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市龍崎牛埔里將設置廢棄物掩埋場一案，爭議不斷，民進黨台南市議員李啟維今天表示，唯有保存自然地景才能保有競爭優勢，建議政府應果斷處理，馬上廢除龍崎掩埋場，讓大家有感政府保護鄉土的決心。

李啟維表示，近來台灣人民對自然生態環境保護的意識日益高漲，政府任何公共設施的興建都要謹慎，像如此珍貴敏感的龍崎牛埔自然地景保護都來不及了，竟然還要開發，難怪大家難以接受，他建議黃市長應直接撤銷龍崎水保開發許可，避免夜長夢多。

李啟維表示，他今天參加一個活動，大家都認為台灣的自然生態是全世界最豐富的，過去我們為了眼前的利益對環境有很多的破壞，居住的環境青山綠水已不復存在，我們怎能不記取歷史的教訓。

李啟維說，龍崎牛埔泥岩自然地景，是上帝賞賜給台灣人最好的禮物，有移居日本的朋友，每次回來都很喜歡到龍崎欣賞美麗獨特地景，因為離市區很近很方便，我們應該好好珍惜，可以利用此一景觀特色豐富自然生態，發展乘坐熱氣球升空觀賞，永續利用經營無煙囪產業，帶動地方休閒觀光經濟發展。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/